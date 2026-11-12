В лаконичном платье и с платком Louis Vuitton: Брижит Макрон продемонстрировала элегантный образ на ужине

Брижит Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон принимали гостей на торжественном ужине в Елисейском дворце в честь участников 9-го Парижского форума мира, который состоялся в Париже.

Для вечернего мероприятия первая леди выбрала лаконичное темно-синее платье длины миди прямого силуэта с рукавами длиной три четверти. Наряд отличался минималистичным дизайном и прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит обмотала вокруг шеи темно-синий платок Louis Vuitton с фирменным монограммным принтом, который придал ее аутфиту элегантности.

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Наряд госпожа Макрон дополнила остроносыми темно-синими туфлями на шпильках и маленькой сумочкой на длинной цепочке, которую носила через плечо.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит собрала волосы в элегантную прическу с низким пучком и челкой, а также сделала свой любимый макияж смоки-айс. На руках у первой леди были золотистый браслет, часы и массивное кольцо с темно-синими камнями.

Эммануэль Макрон был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые он сочетал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон в белом наряде и на высоких шпильках появилась на встрече с президентской четой Германии.

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