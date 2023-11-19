В лаконичном платье и с венком из листьев: как принцесса Елизавета в одном из лондонских клубов тусовалась

В этот день, 19 ноября 1951 года, принцесса Елизавета и ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский были запечатлены во время частной беседы в канадском клубе Grosvenor House перед посещением вечеринки. Мероприятие происходило в Лондоне. Принцесса Елизавета и принц Филипп прибыли тогда в Лондон из тура по Канаде.

Елизавета выглядит очаровательно в платье с неглубоким V-образным декольте в принт и с воротником-стойкой, у нее на груди пришпилена брошка, похожа на кленовый лист. Принцесса в высоких перчатках, а на руке у нее висит небольшая сумка. Волосы уложены в аккуратную прическу, а на голове венок из листьев. Макияж на лице и три нитки жемчуга на шее. Именно жемчужные украшения королева Елизавета II любила и предпочитала носить всю жизнь.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

А через год и три месяца принцесса взошла на престол, заменив там своего отца – покойного короля Георга VI.

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