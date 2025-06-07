В лаконичном платье с голубыми цветами: королева Испании Летиция посетила особое мероприятие

Королева Летиция / © Getty Images

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Король Испании Филипп VI и королева Летиция посетили День Вооруженных сил своей страны. Для этого мероприятия монарх надел парадную военную форму белого цвета, которую дополнил многочисленными орденами.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева же на празднике появилась в лаконичном платье от любимого Модного дома Carolina Herrera. Ее наряд миди имел простой фасон, короткие рукава, круглый вырез и был украшен нежной цветочной вышивкой в виде голубых ландышей на зеленых ветках.

Образ Летиция дополнила босоножками на удобном невысоком квадратном каблуке и голубым клатчем от Magrit, оттенок которого идеально сочетался с вышивкой на ее платье.

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Волосы королева Испании распустила и уложила на пробор, а также дополнила образ лаконичными серьгами с небольшими голубыми камнями.

Королева Летиция / © Getty Images

На руке у королевы можно заметить золотое кольцо Coreterno с надписью на итальянском языке Amore che tutto move (любовь движет всем) — подарком от ее дочерей, с которым она никогда не расстается. Это цитата, вдохновленная последней строкой произведения Данте Алигьери «Божественная комедия». На внутренней стороне написана фраза, вдохновленная английской балладой средневековья: «Пока я существую, тебя будут любить».

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press