- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
В лаконичном платье с голубыми цветами: королева Испании Летиция посетила особое мероприятие
Она выбрала непринужденный и летний образ, но в то же время элегантный и соответствующий торжественности, требуемой для такого события.
Король Испании Филипп VI и королева Летиция посетили День Вооруженных сил своей страны. Для этого мероприятия монарх надел парадную военную форму белого цвета, которую дополнил многочисленными орденами.
Королева же на празднике появилась в лаконичном платье от любимого Модного дома Carolina Herrera. Ее наряд миди имел простой фасон, короткие рукава, круглый вырез и был украшен нежной цветочной вышивкой в виде голубых ландышей на зеленых ветках.
Образ Летиция дополнила босоножками на удобном невысоком квадратном каблуке и голубым клатчем от Magrit, оттенок которого идеально сочетался с вышивкой на ее платье.
Волосы королева Испании распустила и уложила на пробор, а также дополнила образ лаконичными серьгами с небольшими голубыми камнями.
На руке у королевы можно заметить золотое кольцо Coreterno с надписью на итальянском языке Amore che tutto move (любовь движет всем) — подарком от ее дочерей, с которым она никогда не расстается. Это цитата, вдохновленная последней строкой произведения Данте Алигьери «Божественная комедия». На внутренней стороне написана фраза, вдохновленная английской балладой средневековья: «Пока я существую, тебя будут любить».