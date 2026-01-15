ТСН в социальных сетях

Общество
137
1 мин

В лаконичном синем платье и жемчужных серьгах: принцесса Елизавета на встрече с европейскими лидерами

Бельгийская наследница престола — принцесса Елизавета — приняла участие в аудиенции в Королевском дворце в Брюсселе.

Ольга Кузьменко
Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Instagram Бельгийской королевской семьи

24-летняя принцесса продемонстрировала сдержанный образ на встрече с европейскими лидерами, среди которых были Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и Антонио Коста, председатель Европейского совета.

Елизавета надела темно-синее платье миди с четкими линиями и прямым кроем, длинными рукавами и вырезом-лодочкой со складками. Это минималистичный дизайн, который передает сдержанность и авторитет, с классическим силуэтом и без видимых украшений, подчеркивая серьезность и зрелость, что уместно для такого рода встречи.

Принцесса Елизавета и Урсула фон дер Ляйен / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Принцесса Елизавета и Урсула фон дер Ляйен / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Аксессуары принцесса также подобрала с присущей ей лаконичностью — пояс, подчеркивал талию, в руках была миниатюрная сумка на короткой ручке, а в ушах жемчужные серьги.

Король Филипп и принцесса Елизавета / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Король Филипп и принцесса Елизавета / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Мероприятие также посетили и ее родители — король Филипп и королева Матильда. Ее Величество выбрала кобальтово-синее платье с вырезом «лодочка».

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

137
