В лаконичном топе и юбке с рюшами: принцесса София посетила фестиваль

Члены европейских королевских семей постепенно возвращаются к исполнению своих обязанностей после летних каникул.

Вчера, 29 августа, шведская принцесса София посетила Funkisfestivalen на Стокгольмской набережной в Стокгольме, Швеция.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Это крупнейший в Швеции музыкальный фестиваль для людей старше 15 лет с ограниченными возможностями.

На публике 37-летняя София появилась в черном трикотажном топе в рубчик, к которому подобрала голубую многослойную юбку с принтом и остроносые черные туфли на каблуках. В руках принцесса держала маленький черный клатч, а на пальце у нее сверкало несколько колец с камнями. Также София сделала красный маникюр и уложила волосы красивыми локонами, а на лице был вечерний макияж.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Супруг герцогини Вермландской, принц Карл Филипп, не сопровождал ее на этом мероприятии.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

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