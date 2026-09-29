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В лаконичных черно-белых образах: шведская королевская семья на открытии парламента
Королевская семья Швеции сегодня присутствовала на открытии сессии парламента в Стокгольме.
Каждый год примерно в это время шведская королевская семья собирается на одно из самых торжественных событий в своем календаре. В 2026 году они также присутствовали на открытии парламента.
Десятилетия назад посещая это мероприятие дамы должны были надевать черное вечернее платье и тиару. Но с 1950-х годов это правило значительно смягчилось, и теперь мы видим, как белый цвет добавляет яркости, а платья стали намного короче. Это уважает старый кодекс, но вносит в него современный оттенок.
Год за годом королева Сильвия, принцессы Мадлен и Виктория, к которым присоединилась принцесса София, находят способы выглядеть безупречно, адаптируясь к этому неписаному протоколу, не прибегая к одним и тем же нарядам снова и снова.
Королева Сильвия и ее старшая дочь кронпринцесса Виктория выбрали черные юбки с белыми топами, а принцессы Мадлен и София использовали последний цвет гораздо более сдержанно, с помощью небольших деталей в своих костюмах из двух частей.
Дресс-код требует ношения головных уборов, и королева Сильвия выбрала шляпку-таблетку, а завершила образ она белым шарфом, повязанным вокруг шеи, и величественными жемчужными серьгами.
Шведская наследница Виктория со своей стороны, выбрала наименее традиционный образ дня. Она предпочла расклешенную юбку, также в сочетании с белым жакетом, как и ее мать, но подчеркнутую на талии поясом. Она также надела повязку на голову, завязанную бантом сзади.
Принцесса София выбрала черный костюм из двух частей, но с белым воротником и пуговицами на жакете, создающими яркий контраст. Наряд состоял из элегантного жакета и юбки А-силуэта, оба в стиле ретро, и в нем жена принца Карла Филиппа выглядела безупречно.
Следует также отметить, что принцесса София вернулась на это мероприятие после прошлогоднего отсутствия, когда она находилась в декретном отпуске после рождения дочери Инес.
А младшая дочь короля и королевы – принцесса Мадлен - выбрала похожий черно-белый образ. Ее монохромный ансамбль отличался вырезом-лодочкой и белыми манжетами. Она дополнила его классической повязкой на голову и лаконичной сумкой на короткой ручке.