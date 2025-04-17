ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

В латексном топе и кейп-пальто: королева Максима на детском мероприятии с мужем-королем

Король Чарльз и королева Максима открыли Королевские игры в школе KPO De Vlindertuin в Розендале.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королевские игры — это ежегодные игры и спортивные мероприятия для школьников, которые были организованы впервые в 2013 году в рамках инаугурации короля Виллема-Александра с целью показать детям начальных классов и их родителям, что совместный завтрак и активный отдых — это важно и очень весело.

Король и королева прибыли с визитом в одну из школ, чтобы провести день с детьми.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Одета Максима была в латексный топ и серые брюки от Natan Couture, а сверху надела серое кейп-пальто. В ушах у королевы были крупные серьги, подобранные по цвету в тон топа, на лице легкий макияж, а волосы распущены.

Король был в синем костюме, белой рубашке и галстуке в принт.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее королева Максима была запечатлена на прогулке на площади Дам с покупками в руке, а также она вела на поводке свою собаку по имени Мамбо. Повседневный лук королевы был стильным и комфортным.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie