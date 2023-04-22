В лавандовом костюме и с плетеным клатчем: принцесса София с мужем на светской церемонии

Принцесса София и принц Карл Филипп посетили церемонию Elle Gala 2023, где вручили почетную награду года.

В этом году Elle Gala празднует свое 25-летие. Принцесса Софи и принц Карл Филипп выглядели в этот вечер великолепно. Принц надел черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, а принцесса блистала в кашемировом топе и юбке от LISA YANG красивого лавандового цвета, а в руках несла зеленый клатч Bottega Veneta.

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Образ свой София дополнила крупными серьгами от Charlotte Bonde STHLM и браслетом на запястье от этого же бренда. Мать троих детей собрала волосы в низкий пучок и сделала легкий вечерний макияж.

Недавно, принцесса Софи и ее муж показывали фото в честь дня рождения их старшего сына – принца Александра, которому 19 апреля исполнилось 7 лет.

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