В лавандовом костюме и с жемчужными серьгами: Нэнси Пелоси в нежном образе выступила на пресс-конференции

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Там политик продемонстрировала красивую обновку. Она была одета в деловой брючный костюм лавандового цвета с воротником-стойкой на жакете.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила жемчужными серьгами, аккуратной прической и макияжем с акцентом на малиновой помаде.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Пелоси подчеркнула фигуру красным платьем миди.

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