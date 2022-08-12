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В лавандовом костюме и с жемчужными серьгами: Нэнси Пелоси в нежном образе выступила на пресс-конференции

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В лавандовом костюме и с жемчужными серьгами: Нэнси Пелоси в нежном образе выступила на пресс-конференции

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Политик пополнила гардероб красивым деловым нарядом.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Там политик продемонстрировала красивую обновку. Она была одета в деловой брючный костюм лавандового цвета с воротником-стойкой на жакете.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила жемчужными серьгами, аккуратной прической и макияжем с акцентом на малиновой помаде.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press
Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Пелоси подчеркнула фигуру красным платьем миди.

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