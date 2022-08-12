В лавандовом костюме и с жемчужными серьгами: Нэнси Пелоси в нежном образе выступила на пресс-конференции

Политик пополнила гардероб красивым деловым нарядом.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Там политик продемонстрировала красивую обновку. Она была одета в деловой брючный костюм лавандового цвета с воротником-стойкой на жакете.
Аутфит она дополнила жемчужными серьгами, аккуратной прической и макияжем с акцентом на малиновой помаде.
Напомним, ранее Пелоси подчеркнула фигуру красным платьем миди.
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