В лавандовом костюме и жемчужных украшениях: красивая Камала Харрис на предвыборном митинге

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступила на предвыборном митинге в Лас-Вегасе.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

После выступления она фотографировалась со своими поклонниками.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Там она предстала в лавандовом брючном костюме и белом топе, которые сочетала с кожаными бежевыми туфлями на шпильках.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Уши политик украсила золотыми серьгами с жемчугом, шею – золотой цепочкой с жемчугом, а пальцы – кольцами с камнями. К лацкану она прикрепила серебряную брошь с камнями в виде американского флага.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Харрис сделала аккуратную укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка и молочный маникюр.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис в деловом костюме и жемчугах выступила на международном биеннале.

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