В лавандовом костюме и жемчужных украшениях: красивая Камала Харрис на предвыборном митинге

Камала Харрис любит носить брюки.
Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступила на предвыборном митинге в Лас-Вегасе.
После выступления она фотографировалась со своими поклонниками.
Там она предстала в лавандовом брючном костюме и белом топе, которые сочетала с кожаными бежевыми туфлями на шпильках.
Уши политик украсила золотыми серьгами с жемчугом, шею – золотой цепочкой с жемчугом, а пальцы – кольцами с камнями. К лацкану она прикрепила серебряную брошь с камнями в виде американского флага.
Харрис сделала аккуратную укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка и молочный маникюр.
Напомним, Камала Харрис в деловом костюме и жемчугах выступила на международном биеннале.
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