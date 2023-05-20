В лавандовом наряде и на шпильках: эффектная Джилл Байден выступила в Хиросиме

Первая леди США сопровождает своего мужа Джо Байдена, который берет участвие в саммите G7 в Японии.

Джилл Байден приняла участие в мероприятии "Симпозиум следующих поколений", которое состоялось в рамках саммита лидеров "Большой семерки" в Хиросиме. Она выступила там с речью.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди предстала в элегантном наряде перламутрового лавандового цвета. Оно состояло из платья-футляра с круглым воротником и пальто с асимметричным воротником интересного кроя и рукавами три четверти.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила черными туфлями на шпильках. В ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги, на руке браслеты – золотые и жемчужные, а также кольцо с камнями. К лацкану Байден прикрепила золотую брошь.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в платье цвета Тиффани и с новой прической выступила во время празднования луны еврейского наследия Америки в Белом доме.

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