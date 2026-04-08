В лавандовом наряде и с букетом цветов: фотографы запечатлели беременную жену вице-президента США в аэропорту
40-летняя Уша Венс сопровождает мужа в рабочей поездке в Венгрию.
Вице-президент США Джей Ди Венс со своей супругой Ушей Венс с официальным визитом прибыл в Венгрию. Фотографы запечатлели супругов в аэропорту, когда они шли по красной дорожке от самолета.
Уша, которая сейчас беременна четвертым ребенком, появилась там в нежном образе лавандового оттенка. На ней был укороченный свитер с короткими рукавами и шелковая юбка миди. Наряд она сочетала с черными замшевыми туфлями на шпильках.
У госпожи Венс были распущенные волосы и нежный макияж на лице. В ушах у нее были серьги-цветы с жемчужинами, а на руках — браслет и кольцо. В руках вторая леди США держала красивый букет цветов.
Джей Ди был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, синий галстук, которые дополнил черными туфлями.