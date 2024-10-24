В лавандовом наряде и жемчужных украшениях: императрица Масако на торжественной церемонии

Императрица Японии в нежном образе появилась на мероприятии.

Император Японии Нарухито и императрица Масако приняли участие в церемонии открытия "Международной конференции GEA 2024" в Токио.

Масако выбрала для своего появления элегантный аутфит. На ней был наряд лавандового оттенка, состоявший из платья и жакета.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Образ императрица дополнила молочной шляпой с лавандовой полоской. Она сделала макияж с черными стрелками, персиковой помадой, уши украсила жемчужными серьгами, а шею – жемчужным ожерельем.

Император был одет в черный костюм, белую рубашку и светло-лавандовый галстук с ромбами.

Напомним,императрица Масако во время открытия Национального культурного фестиваля продемонстрировала элегантный образ в наряде цвета индиго, состоявшего из платья меди с кружевом сверху и приталенного жакета с кружевными вставками по бокам.

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