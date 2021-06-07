В лавандовом платье и цветочных туфлях: Джилл Байден в нежном образе посетила клинику вакцинации

Первая леди США выбрала для своего выхода аутфит в нежных оттенках.

Вчера, 6 июня, Джилл Байден посетила клинику вакцинации в Гарлемской церкви в Нью-Йорке. Абиссинская баптистская церковь предлагает вакцины от COVID-19 в Гарлеме, где уровень инфицирования выше, чем в остальной части города, но уровень вакцинации составляет примерно семь процентов. Там первая леди пообщалась со СМИ.

Джилл выбрала в этот день нежный аутфит. На ней было платье-футляр лавандового цвета, поверх которого она надела белый жакет. Наряд Байден сочетала с туфлями-слингбэками с цветочным принтом.

Джилл Байден / Getty Images

На шее у первой леди было трехслойное жемчужное ожерелье и золотые подвески на цепочках.

Джилл сделали аккуратную прическу и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были жемчужные массивные серьги-пусеты, а на лице – атласная бежевая маска с цветочной вышивкой.

Джилл Байден / Getty Images

Ранее Байден попала в объективы фотографов по возвращении с отдыха в городе Рехобот-Бич. На жене президента были черные кожаные брюки, кеды и удлиненная рубашка в полоску. Завершил лук черный двубортный блейзер с золотыми пуговицами.

Джилл Байден / Associated Press

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Стильные образы первой леди США Джилл Байден (47 фото)

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