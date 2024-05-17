В лавандовом платье и высоких сапогах: новый образ пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер на этот раз выбрала наряд нежных оттенков.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Она вышла к журналистам в нежном аутфите. На Карин было лавандовое платье за колени с V-образным вырезом, сверху которого она надела жакет лилового оттенка.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Наряд Жан-Пьер дополнил черными высокими остроносыми сапогами на каблуках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Как всегда, пресс-секретарь сделала себе объемную укладку с локонами, макияж с персиково-дымчатыми тенями на веках и светлым маникюром. Уши она украсила жемчужными серьгами, а руки – браслетами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер сходила в гей-клуб, где встретилась с дрэг-квинами в эффектных образах.

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