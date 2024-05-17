В лавандовом платье и высоких сапогах: новый образ пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер на этот раз выбрала наряд нежных оттенков.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Она вышла к журналистам в нежном аутфите. На Карин было лавандовое платье за колени с V-образным вырезом, сверху которого она надела жакет лилового оттенка.
Наряд Жан-Пьер дополнил черными высокими остроносыми сапогами на каблуках.
Как всегда, пресс-секретарь сделала себе объемную укладку с локонами, макияж с персиково-дымчатыми тенями на веках и светлым маникюром. Уши она украсила жемчужными серьгами, а руки – браслетами.
Напомним, Карин Жан-Пьер сходила в гей-клуб, где встретилась с дрэг-квинами в эффектных образах.
Читайте также: