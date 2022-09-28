В лавандовом жакете и цветочном платье: Джилл Байден в нежном аутфите встретилась со студентами-поэтами

Джилл Байден организовала в Белом доме чтение Class of 2022 National Student Poets для группы национальных студентов-поэтов, прочитавших свои произведения.

Во время своего выступления первая леди призналась, что она иногда обращалась к поэзии, чтобы обрести радость в словах других людей, в частности, когда она не могла уснуть или была взволнована, пишет Your Valley.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

"В словах других я нашла контуры собственной радости. Я нашла место, чтобы выложить свои страхи. Я нашла компас, который бы провел меня через самые темные леса. И на странице, запутанной в поспешных строках, в пятнах чернил, я оказалась", — сказала Джилли.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На встрече первая леди предстала в белом платье миди с цветочным принтом, поверх которого надела лавандовый жакет. Наряд она дополнила замшевыми фиолетовыми туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила серьгами в виде цветов, а шею – жемчужной подвеской на тонкой цепочке.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Кольцо с камнями и французский маникюр завершили очаровательный образ Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на днях первая леди продемонстрировала повседневный лук в бледно-розовом жакете и кедах.

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