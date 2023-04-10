В лавандовом жакете и цветочном платье-футляре: нежный аутфит Джилл Байден

Фотографы запечатлели, как президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден шли с борта Marine One по прибытии в Вашингтон. Супруги провели уикенд в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выглядела очень женственно. На ней был жакет лавандового оттенка и белое платье-футляр с цветочным принтом. Наряд она сочетала с синими замшевыми туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Шею Джилл украсила подвесками на золотых цепочках. Волосы миссис Байден уложила в локоны и надела на лицо черные очки-авиаторы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, а для перелета в Кэмп-Дэвид Джилл выбрала голубой жакет, юбку до колен и голубые кроссовки.

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