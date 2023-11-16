В лавандовом жакете и цветочном платье: нежный аутфит Джилл Байден

Джилл Байден приняла участие в мероприятии по случаю празднования Национальной премии студентов-поэтов 2023 года, которое состоялось в аудитории South Court в комплексе Белого дома в Вашингтоне.

Там первая леди появилась в нежном аутфите, в котором мы ее не раз видели. На ней был жакет лавандового оттенка и белое платье-футляр с цветочным принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд Джилл скомбинировала с замшевыми фиолетовыми туфлями-лодочками на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах, украсила уши элегантными серьгами с камнями, шею – цепочками с подвесками, а руки – жемчужным браслетом и часами. К лацкану она прикрепила брошь с камнями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в образе кошки появилась на праздновании Хэллоуина в Белом доме.

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