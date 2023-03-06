В лавандовой рубашке и с брошью-картой Украины: Елена Зеленская на деловой встрече

Первая леди Украины большое внимание в своем образе уделяет аксессуарам.
Елена Зеленская в рамках международной конференции "Объединенные ради справедливости" (United for Justice), которая состоялась во Львове, встретилась со специальным представительом Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилой Паттен.
"Она (Прамила Паттен, - прим.ред.) активно свидетельствует об использовании армией РФ сексуального насилия в Украине как оружия. Поэтому на госпожу Паттен давят РФ и ее сообщники, даже присылают угрозы на электронный адрес", — написала Елена в Instagram и поблагодарила ее за смелость и принципиальность.
На встрече Зеленская предстала в черном деловом костюме, состоявшем из двубортного жакета и прямых брюк со стрелками, и лавандовой рубашке.
К лацкану первая леди прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от бренда Gasanova, с которой мы ее уже не раз видели.
Аутфит Елена дополнила прической с плетением, нежным макияжем и золотыми серьгами-дугами.
Госпожа Паттен выбрала для своего образа бледно-розовый удлиненный жакет, белый топ, брюки и шелковый розовый платок с цветным принтом. Она сделала себе укладку и насыщенный макияж с акцентом на темно-бордовой помаде. Особое внимание Прамила уделила золотым украшениям.
Напомним, на встрече с первой леди Латвии Зеленская появилась в черном костюме от украинского бренда Artem Klimchuk с двубортным жакетом, на котором были вышиты колосья пшеницы.
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