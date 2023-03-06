В лавандовой рубашке и с брошью-картой Украины: Елена Зеленская на деловой встрече

Елена Зеленская в рамках международной конференции "Объединенные ради справедливости" (United for Justice), которая состоялась во Львове, встретилась со специальным представительом Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилой Паттен.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Она (Прамила Паттен, - прим.ред.) активно свидетельствует об использовании армией РФ сексуального насилия в Украине как оружия. Поэтому на госпожу Паттен давят РФ и ее сообщники, даже присылают угрозы на электронный адрес", — написала Елена в Instagram и поблагодарила ее за смелость и принципиальность.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленская предстала в черном деловом костюме, состоявшем из двубортного жакета и прямых брюк со стрелками, и лавандовой рубашке.

К лацкану первая леди прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от бренда Gasanova, с которой мы ее уже не раз видели.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила прической с плетением, нежным макияжем и золотыми серьгами-дугами.

Госпожа Паттен выбрала для своего образа бледно-розовый удлиненный жакет, белый топ, брюки и шелковый розовый платок с цветным принтом. Она сделала себе укладку и насыщенный макияж с акцентом на темно-бордовой помаде. Особое внимание Прамила уделила золотым украшениям.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на встрече с первой леди Латвии Зеленская появилась в черном костюме от украинского бренда Artem Klimchuk с двубортным жакетом, на котором были вышиты колосья пшеницы.

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