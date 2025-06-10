В легком летнем наряде: герцогиня Софи очаровала образом для мероприятия в парке

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

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Во время визита Софи узнала о развитии парка, его влиянии и о том, как он поощряет большее количество людей заниматься велоспортом и вести активный образ жизни.

Для этого мероприятия, которое проходило на свежем воздухе, Софи не побоялась одеть туфли на каблуках. Герцогиня выбрала модель от известного бренда Jimmy Choo, которая была выполнена в кремовом оттенка. Также Софи надела юбку в романтическом стиле от бренда Gabriela Hearst, а также белую футболку и стильный жакет белого цвета от Prada с золотыми пуговицами.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Лето для королевской семьи Великобритании началось из множества мероприятий, который они посещают, но особенно много работы оказалось у Софи, поскольку также она посетила Королевскую выставку цветов в Виндзорском Большом парке несколькими днями ранее.

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Во время этого мероприятия герцогиня не только продемонстрировала красивое синее платье в цветы от ME+EM, но и роскошный реверанс перед королем.

Софи, герцогиня Эдинбургская, и король Чарльз III / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images