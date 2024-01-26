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В легком платье и с букетом тюльпанов: принцесса Лаурентин попала под прицел фотографов

В легком платье и с букетом тюльпанов: принцесса Лаурентин попала под прицел фотографов

Принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

Принцесса Нидерландов посетила детский сад, где почитала детям книгу.

Супруга принца Константина – брата короля Виллема-Александра – принцесса Лаурентин - во время Национального завтрака-чтения в детском саду Карим в Димене, почитала детям книгу. А фотографы запечатлели принцессу по пути на мероприятие.

Одета принцесса была в пестрое платье длины миди, короткое пальто и бежевые босоножки на платформе в крапинку. Ее Высочество сделала укладку и легкий дневной макияж, надела крупные серьги-висюльки и несколько колец на пальцы, а также сделала темный маникюр. В руках принцесса несла небольшой клатч, а на ее левой ручке была повязка. Видимо, Лаурентин повредила связки. Она несла букет тюльпанов. 

Принцесса Лаурентин / © Getty Images
Принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

Тем временем ее невестка - королева Максима - посетила академию дизайна, куда приехала в элегантном сером total look и была, как всегда, улыбчива.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

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