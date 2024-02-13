В легком платье и забавной шляпе: как королева Елизавета II путешествовала по Карибским островам

В этот день королева Елизавета II и ее муж принц Филипп путешествовали по Карибскому морю.

Этот кадр был сделан 13 февраля 1966 года. Королева Елизавета тогда встретилась с детьми в парке Виктория в Кингстауне, Сент-Винсент, на Наветренных островах, что в британской колонии.

Одета в тот день монарх была в светлое платье без рукавов, белые перчатки и забавную шляпу с перьям. На груди у нее была пришпилена брошка, на шее любимое жемчужное ожерелье из трех нитей, а в ушах жемчужные серьги. Также в руках у Елизаветы был букет цветов.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

За долгие годы своего 70-летнего правления монарх очень много путешествовала. Ее муж принц Филипп часто сопровождал супругу в этих поездках. Кстати, февраль 1952 года стал одним из самых важных в жизни Елизаветы. Когда они с мужем были в Кении стало известно о смерти отца Елизаветы – короля Георга VI. Это было путешествие, из которого принцесса вернулась в Лондон уже в роли королевы.

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