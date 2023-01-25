В леопарде и в новом любимом пальто: королева Камилла посетила мероприятие в Бате

Королева-консорт Камилла нанесла сегодня визит в Королевское общество остеопороза в Ратуше в Бате, в Англии.

Ее Величество встретилась с представителями общественности в церкви Святого Кириака и посадила дерево в рамках инициативы "Зеленый навес королевы", прежде чем посетить местные магазины и поговорить с жителями.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Церковь хранит особые воспоминания для Камиллы, так как в мае 2006 года здесь проходила свадьба ее дочери Лауры и Гарри Лопеса. Принц Уильям и принц Гарри, а также будущая жена Уильяма - Кейт Миддлтон - были среди гостей церемонии, вспоминает Hello!.

Ранее в этот же день Камилла провела мероприятия в Бате, посетив недавно открытые офисы Королевского общества остеопороза (ROS), а также присоединившись к благотворительному приему.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева-консорт поддерживает сообщество с 1994 года и проявляет активный и личный интерес к повышению осведомленности об их работе. И мать, и бабушка Камиллы, к сожалению, скончались от остеопороза.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя королева-консорт надела шоколадное пальто с поясом на талии от Max Mara, в котором ранее уже появлялась на публике, когда в начале января они с королем Чарльзом посещали службу в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Обута королева была в черные высокие сапоги из замши на каблуках, образ дополнила золотыми серьгами-висюльками и своими кольцами. Из-под пальто у нее виднелась леопардовая блузка, а на губах был новый оттенок помады.

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