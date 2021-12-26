В леопарде на службу: графиня Уэссекская удивила выбором наряда на Рождество

Рождество с королевой Елизаветой II в этом году проводят ее дети – принц Чарльз и принц Эдвард с супругами.
Вчера утром принц Чарльз с супругой герцогиней Камиллой были запечатлены по пути в часовню Святого Георгия в Виндзоре на праздничную службу.
Также ее же посетил и младший сын королевы принц Эдвард с женой графиней Софи Уэссекской и детьми: 18-летней леди Луизой и 14-летним Джеймсом.
Софи Уэссекская выглядела элегантно в темно-синем пальто, которое дополнила леопардовой шляпой и клатчем, а также синими туфлями-лодочками из замши и на каблуках. Софи также надела серьги-колечки и распустила волосы, а также сделала легкий дневной макияж.
Напомним, принц Уильям и герцогиня Кэтрин вместе с детьми посещали службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
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