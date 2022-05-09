В леопардовом костюме и с жемчугом: Джилл Байден встретилась с президентом Словакии

В леопардовом костюме и с жемчугом: Джилл Байден встретилась с президентом Словакии

В рамках своего четырехдневного турне по Европе первая леди США посетила Президентский дворец в Братиславе, где с главой государства обсудила поддержку Украины.

Сегодня, 9 мая, Джилл Байден встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Президентском дворце в Братиславе. Они поговорили о том, как США поддерживают Украину.

Госпожа Байден поблагодарила Чапутову за то, что ее страна помогает и предоставляет временную защиту для украинских беженцев.

Джилл Байден и Зузана Чапутова / Associated Press

Первая леди США заметила, что во время поездки в Словакию она убедилась в том, что Америку и эту страну объединяет партнерство, дружба и союз общих ценностей.

Джилл Байден и Зузана Чапутова / Associated Press

"В частности это желание оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Мы поддерживаем Словакию, потому что она поддерживает украинский народ", — сказала Джилл.

Джилл подписала гостевую книгу в Президентском дворце.

Джилл Байден подписала гостевую книгу / Associated Press

Для визита первая леди выбрала черное платье-футляр и жакет с леопардовым принтом и туфли на шпильках. Шею она украсила многослойным жемчужным ожерельем.

Джилл Байден и Зузана Чапутова / Associated Press

После встречи с президентом Словакии госпожа Байден уехала в аэропорт, откуда улетела домой, в Вашингтон. На прощание она мило помахала рукой.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден посетила Румынию и Словакию, где встретилась с украинскими беженцами — женщинами и детьми. Она также, несмотря на опасность, приехала в Украину. Первая леди США в Ужгороде встретилась с Еленой Зеленской.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Associated Press

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