В леопардовом луке с пикантным декольте: итальянская принцесса на фэшн-мэроприятии в Милане
Итальянская принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская снова приехала на Миланскую неделю моды.
Девушка была запечатлена в первом ряду показа Roberto Cavalli на Неделе моды в Милане — она приехала посмотреть на новую коллекцию бренда сезона весна-лето 2026.
Мария Каролина была одета в пикантный леопардовый наряд с глубоким квадратным вырезом на декольте, который дополнила яркой желтой сумкой из кожи крокодила с золотой леопардовой ручкой, несколькими золотыми браслетами на запястье, а также серьгами-висюльками в виде колец.
Принцесса частично собрала белокурые волосы заколкой сзади, а остальные — распустила. А макияж на ее лице был лаконичным с акцентом на глаза и губы.
Днем ранее Мария вместе с сестрой побывали на показе бренда Luisa Beccaria в рамках показа женской одежды Milan Womenswear весна-лето 2026 в Милане, где обе появились в нежных образах.