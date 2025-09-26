ТСН в социальных сетях

В леопардовом луке с пикантным декольте: итальянская принцесса на фэшн-мэроприятии в Милане

Итальянская принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская снова приехала на Миланскую неделю моды.

Принцесса Мария-Каролина Бурбон-Сицилийская

Принцесса Мария-Каролина Бурбон-Сицилийская / © Getty Images

Девушка была запечатлена в первом ряду показа Roberto Cavalli на Неделе моды в Милане — она приехала посмотреть на новую коллекцию бренда сезона весна-лето 2026.

Мария Каролина была одета в пикантный леопардовый наряд с глубоким квадратным вырезом на декольте, который дополнила яркой желтой сумкой из кожи крокодила с золотой леопардовой ручкой, несколькими золотыми браслетами на запястье, а также серьгами-висюльками в виде колец.

Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская / © Getty Images

Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская / © Getty Images

Принцесса частично собрала белокурые волосы заколкой сзади, а остальные — распустила. А макияж на ее лице был лаконичным с акцентом на глаза и губы.

Днем ранее Мария вместе с сестрой побывали на показе бренда Luisa Beccaria в рамках показа женской одежды Milan Womenswear весна-лето 2026 в Милане, где обе появились в нежных образах.

Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон-Сицилийские / © Getty Images

Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон-Сицилийские / © Getty Images

