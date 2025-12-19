ТСН в социальных сетях

Общество
292
1 мин

В леопардовом пальто и с красивыми локонами: пресс-секретарь Трампа дала интервью журналистам

Кэролайн Левитт выбрала для своего появления верхнюю одежду с анималистическим принтом.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала телевизионное интервью возле Белого дома в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

К журналистам она вышла в гламурном пальто с леопардовым принтом, с леопардовым поясом и черной кожаной полоской сзади по всей длине. На ней также была черная водолазка, черные брюки и черная обувь на низкой подошве.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Аутфит Кэролайн дополнила красивой прической с локонами и макияжем с персиковым румянами и прозрачным блеском на губах. В ушах у нее были серьги с камнями.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт появилась перед прессой в мини-платье с крупными цветами и V-образным декольте.

292
