- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 292
- Время на прочтение
- 1 мин
В леопардовом пальто и с красивыми локонами: пресс-секретарь Трампа дала интервью журналистам
Кэролайн Левитт выбрала для своего появления верхнюю одежду с анималистическим принтом.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала телевизионное интервью возле Белого дома в Вашингтоне.
К журналистам она вышла в гламурном пальто с леопардовым принтом, с леопардовым поясом и черной кожаной полоской сзади по всей длине. На ней также была черная водолазка, черные брюки и черная обувь на низкой подошве.
Аутфит Кэролайн дополнила красивой прической с локонами и макияжем с персиковым румянами и прозрачным блеском на губах. В ушах у нее были серьги с камнями.
Напомним, Кэролайн Левитт появилась перед прессой в мини-платье с крупными цветами и V-образным декольте.