В леопардовом пальто и с красивыми локонами: пресс-секретарь Трампа дала интервью журналистам

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала телевизионное интервью возле Белого дома в Вашингтоне.

К журналистам она вышла в гламурном пальто с леопардовым принтом, с леопардовым поясом и черной кожаной полоской сзади по всей длине. На ней также была черная водолазка, черные брюки и черная обувь на низкой подошве.

Аутфит Кэролайн дополнила красивой прической с локонами и макияжем с персиковым румянами и прозрачным блеском на губах. В ушах у нее были серьги с камнями.

