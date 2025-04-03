В леопардовом пальто за полмиллиона гривен: Мелания Трамп в гламурном образе появилась на церемонии

Мелания Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп посетила состоявшуюся в Государственном департаменте в Вашингтоне церемонию награждения премии International Women of Courage.

© Associated Press

Первая леди появилась в гламурном образе. На ней было пальто А-силуэта из телячьей кожи с леопардовым принтом и таким же поясом от американского бренда Milly Park, стоимостью 12 тысяч долларов. Его дизайнер прислала Трамп в подарок в декабре прошлого года.

© Associated Press

На Мелании также был черный наряд и черные замшевые туфли-лодочки на шпильках.

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© Associated Press

Свой аутфит она завершила прической с локонами, макияжем смоки-айс и розовым блеском на губах, а также длинным белым маникюром.

© Associated Press

Напомним, Мелания Трамп появилась в Капитолии в костюме-тройке верблюжьего цвета от бренда Ralph Lauren.