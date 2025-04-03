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В леопардовом пальто за полмиллиона гривен: Мелания Трамп в гламурном образе появилась на церемонии
54-летняя первая леди США надела на мероприятие пальто из телячьей кожи от американского бренда за 12 тысяч долларов.
Мелания Трамп посетила состоявшуюся в Государственном департаменте в Вашингтоне церемонию награждения премии International Women of Courage.
Первая леди появилась в гламурном образе. На ней было пальто А-силуэта из телячьей кожи с леопардовым принтом и таким же поясом от американского бренда Milly Park, стоимостью 12 тысяч долларов. Его дизайнер прислала Трамп в подарок в декабре прошлого года.
На Мелании также был черный наряд и черные замшевые туфли-лодочки на шпильках.
Свой аутфит она завершила прической с локонами, макияжем смоки-айс и розовым блеском на губах, а также длинным белым маникюром.
Напомним, Мелания Трамп появилась в Капитолии в костюме-тройке верблюжьего цвета от бренда Ralph Lauren.