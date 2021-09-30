В леопардовом платье и красных лодочках: королева Максима посетила деловую встречу

Королева Нидерландов Максима очень много времени проводит на работе.

Буквально вчера мы рассматривали очень яркий аутфит Ее Величества, когда она посещала празднование 50-летия фонда Fonds Kwadraat в музее Stedelijk в Амстердаме. На встречу королева-консорт приехала в сине-белом наряде, который состоял из блузки с длинными рукавами и белой юбки с многослойной цветочной аппликацией разных цветов и размеров. Яркий лук Максима дополнила красным головным убором, красным плетенным клатчем-конвертом и кожаными перчатками тоже красного цвета, а также подобрала кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Королева Максима / Getty Images

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А несколькими днями ранее Максима посещала 40-ю годовщину Foundation Halt в мэрии в Роттердаме. Это агентство, которое организует краткосрочные мероприятия для предотвращения и борьбы с преступностью среди молодежи. На эту встречу королева приехала в максимально закрытом леопардовом платье с длинными рукавами, к которому подобрала также красные туфли-лодочки на каблуках из замши и клатч-конверт.

Королева Максима / Getty Images

Каждый свой образ королева Максима всегда дополняет красивыми украшениями. В этот раз это были серьги-висюльки оттенка марсала, часы на черном кожаном ремешке и золотой браслет с камнями. Волосы она распустила, а в макияже сделала акцент на глаза и губы.

Королева Максима / Getty Images

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Яркие выходы королевы Максимы (12 фото)

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