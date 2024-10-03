В леопардовом платье: королева Камилла с мужем королем Чарльзом на приеме в Сент-Джеймсском дворце

Король Чарльз и королева Камилла устроили прием в честь диаспоры Содружества Соединенного Королевства в преддверии встречи глав правительств Содружества, которая состоится в конце этого месяца на Самоа.

На мероприятие в Сент-Джеймсский дворец королева Камилла приехала в платье в леопардовый принт Fiona Clare. У нее была, как всегда в последнее время, безупречная укладка, макияж на лице, а образ дополняли украшения – несколько разнообразных браслетов, в том числе и новый "браслет дружбы", а также ее любимый от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз надел полосатый темно-синий костюм и пребывал в прекрасном настроении.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Супруги провели мероприятие перед предстоящей поездкой в ​​Австралию и Самоа, которая состоится позднее в этом месяце. Эта тихоокеанская страна станет местом проведения крупной встречи лидеров стран Содружества.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, недавно король Чарльз и королева Камилла появились на праздничном мероприятии в Шотландии, Ее Величество тогда для выхода выбрала синее пальто и взяла свою любимую сумку.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы королевы Камиллы: красивые светские выходы (16 фото)