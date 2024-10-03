В леопардовом платье: королева Камилла с мужем королем Чарльзом на приеме в Сент-Джеймсском дворце

Король Чарльз и королева Камилла устроили прием в честь диаспоры Содружества Соединенного Королевства в преддверии встречи глав правительств Содружества, которая состоится в конце этого месяца на Самоа.
На мероприятие в Сент-Джеймсский дворец королева Камилла приехала в платье в леопардовый принт Fiona Clare. У нее была, как всегда в последнее время, безупречная укладка, макияж на лице, а образ дополняли украшения – несколько разнообразных браслетов, в том числе и новый "браслет дружбы", а также ее любимый от Van Cleef & Arpels.
Король Чарльз надел полосатый темно-синий костюм и пребывал в прекрасном настроении.
Супруги провели мероприятие перед предстоящей поездкой в Австралию и Самоа, которая состоится позднее в этом месяце. Эта тихоокеанская страна станет местом проведения крупной встречи лидеров стран Содружества.
Напомним, недавно король Чарльз и королева Камилла появились на праздничном мероприятии в Шотландии, Ее Величество тогда для выхода выбрала синее пальто и взяла свою любимую сумку.
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