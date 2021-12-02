В леопардовом полушубке с бахромой: леди Амелия Виндзор сходила на вечеринку

В леопардовом полушубке с бахромой: леди Амелия Виндзор сходила на вечеринку

В Европе уже полным ходом идет подготовка к рождественским праздникам.

Вчера внучатая двоюродная племянница королевы Елизаветы II – леди Амелия Виндзор, которая занимает 43-е место в линии наследования престола, посетила рождественскую вечеринку Shrimps "Shrimps" в отеле George в Лондоне.

26-летняя леди Амелия пришла на пати в полушубке с леопардовым принтом из искусственного меха и с эффектной синей отделкой в виде бахромы, который она сочетала с макси-юбкой зеленого цвета в ​​мелкий белый горошек.

К образу девушка добавила несколько золотых колец, золотую цепочку на шее и вязаный разноцветный шарфик. На лице у Амелии был легкий макияж, а волосы были распущены. Обула знаменитость грубые кожаные ботинки.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

А на прошлой неделе Амелия посещала церемонию вручения наград Fashion Awards 2021. На красную дорожку в Королевском Альберт-холле леди Амелия вышла в платье цвета шампань из тюля от Sabina Bilenko.

Леди Амелия Виндзор / Associated Press

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