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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В леопардовой блузке и черном сарафане: королева Камилла появилась возле Букингемского дворца

Королева Камилла отправилась посмотреть на огромное яйцо установленное недалеко от Букингемского дворца в преддверии пасхальных праздников.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Гигантская инсталляция «Яйцо Хампти-Дампти» в виде зеленого человека является частью художественного проекта, реализуемого в поддержку трогательного дела, близкого сердцу Камиллы и короля Чарльза III.

Яйцо, расписанное Alice Springs, было заказано королевской четой и установлено в King’s Gallery в тени дворца в центре Лондона. Оно является частью Big Egg Hunt, в рамках которой более 120 огромных скульптур яиц образуют тропу по всему Лондону. Проект полностью направлен на помощь Elephant Family, которую основал покойный брат Камиллы — Марк Шанд. Чарльз и Камилла являются совместными покровителями организации.

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Камилла была одета в черный сарафан и блузке с леопардовым принтом от Fiona Clare, которые носила уже много раз, а обута в высокие замшевые сапоги на каблуках от Russell & Bromley. У нее была фирменная укладка, дневной макияж, в ушах — жемчужные серьги-висюльки.

В этот же день в Кларенс-хаусе супруга Чарльза организовала прием для пострадавших, специалистов на передовой, и сторонников в честь 21-й годовщины благотворительной организации SafeLives, покровительницей которой она является.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ранее мы рассказывали, что король Чарльз также вернулся к работе после недавней госпитализации, а королева Камилла поделилась из-за чего злиться на мужа.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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