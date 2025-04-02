В леопардовой блузке и черном сарафане: королева Камилла появилась возле Букингемского дворца

Королева Камилла / © Getty Images

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Гигантская инсталляция «Яйцо Хампти-Дампти» в виде зеленого человека является частью художественного проекта, реализуемого в поддержку трогательного дела, близкого сердцу Камиллы и короля Чарльза III.

Яйцо, расписанное Alice Springs, было заказано королевской четой и установлено в King’s Gallery в тени дворца в центре Лондона. Оно является частью Big Egg Hunt, в рамках которой более 120 огромных скульптур яиц образуют тропу по всему Лондону. Проект полностью направлен на помощь Elephant Family, которую основал покойный брат Камиллы — Марк Шанд. Чарльз и Камилла являются совместными покровителями организации.

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Королева Камилла была одета в черный сарафан и блузке с леопардовым принтом от Fiona Clare, которые носила уже много раз, а обута в высокие замшевые сапоги на каблуках от Russell & Bromley. У нее была фирменная укладка, дневной макияж, в ушах — жемчужные серьги-висюльки.

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В этот же день в Кларенс-хаусе супруга Чарльза организовала прием для пострадавших, специалистов на передовой, и сторонников в честь 21-й годовщины благотворительной организации SafeLives, покровительницей которой она является.

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Ранее мы рассказывали, что король Чарльз также вернулся к работе после недавней госпитализации, а королева Камилла поделилась из-за чего злиться на мужа.

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