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В леопардовой блузке и коричневом пальто: королева Камилла посетила мероприятие

В леопардовой блузке и коричневом пальто: королева Камилла посетила мероприятие

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла посетила Азиатский женский ресурсный центр в Лондоне.

Мероприятие прошло в честь 45-й годовщины Центра, благотворительной организации, призванной оказывать поддержку женщинам и детям из числа чернокожих, представителей меньшинств и этнических групп, пострадавшим от домашнего насилия, принудительных браков, насилия по мотивам чести и религиозных оскорблений.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева приехала на мероприятие в коричневом пальто с поясом на талии, под которым была леопардовая блузка, а на пальто пришпилена золотая брошь. Ее Величество сделала стильную укладку, макияж и дополнила образ браслетом Van Cleef & Arpels и помолвочным кольцом на пальце.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press
Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на днях королева Камилла устроила в Букингемском дворце прием для сотрудников Национального театра. На мероприятие она прибыла в элегантном темно-синем платье, а у нее на груди была пришпилена небольшая брошь в виде сердца.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press
Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

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