В леопардовой блузке и сарафане: королева Камилла на приеме в Букингемском дворце

Королева Камилла вернулась к королевским обязанностям после пасхальных каникул и празднования годовщины свадьбы с королем Чарльзом III.

Камилла, как покровительница организации SafeLives, встретилась в Букингемском дворце с молодыми представителями организации и приняла участие в дискуссии. Королева Камилла является покровителем SafeLives с 2020 года и активно поддерживает национальную благотворительную организацию, призванную положить конец домашнему насилию.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла появилась на мероприятии в черном сарафане и блузке с леопардовым принтом от Fiona Clare и в высоких замшевых сапогах на каблуках от Russell & Bromley. У нее была фирменная укладка, дневной макияж, в ушах - жемчужные серьги-висюльки, а на запястье - часы на кожаном ремешке и любимый браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III, который лечится от рака, пока что не вернулся к работе и продолжает отдыхать. Напомним, супруги провели непродолжительные каникулы в уединенном месте - шотландском убежище Биркхолле.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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