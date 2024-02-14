В леопардовой блузке и сарафане: королева Камилла посетила церемонию в Кларенс-хаусе

Королева Камилла удачно совмещает работу и поддержку своего мужа короля Чарльза, сопровождая его из Сандрингема в Лондон на лечение в клинику.

В понедельник король и королева вернулись из Норфолка в Лондон, где после их запечатлели выезжающими из Букингемского дворца в Кларенс-хаус.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

А во вторник королева Камилла посетила церемонию в Кларенс-хаусе, где Ее Величество приняли в почетные члены гильдии по производству вееров. Королева является патроном музея вееров с 2008 года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилле подарили веер, созданный дизайнером Стюартом Парвином, который создавал платья для королевы Елизаветы II. В своей речи на церемонии супруга Чарльза сказала:

"Я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи", и объяснила, что "наверху" в ее частной квартире у нее есть коллекция вееров.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Веер, принадлежавший прабабушке королевы Алисе Кеппел, известной как любовница короля Эдуарда VII, стал главной достопримечательностью небольшой выставки вееров, связанных с королевской семьей, состоявшейся во время мероприятия.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла появилась на церемонии в черном сарафане от Fiona Clare, под который подобрала блузку в леопардовый принт и обула высокие замшевые сапоги Russell & Bromley. На груди у нее была пришпилена брошь из горного хрусталя королевы-матери Елизаветы, любимой бабушки Чарльза. Королева сделала классическую прическу, макияж, надела жемчужные серьги, а на запястье у нее сверкал любимый браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

К королеве присоединилась герцогиня Глостерская, она была назначена ливреем в 2005 году.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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