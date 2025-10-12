ТСН в социальных сетях

В леопардовой блузке и сарафане: королева Камилла посетила литературный фестиваль

В субботу королева Камилла посетила литературный фестиваль Cliveden 2025 в Cliveden House в Виндзоре.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Книги — большая страсть супруги короля Чарльза. Камилла обожает читать и отдает этому хобби каждую свободную минуту.

Королева вышла на мероприятие в изумрудном сарафане под который надела леопардовую блузку Fiona Clare, которую носила много раз, а сверху надела черную короткую кейп-накидку. Обута Камилла была в кожаные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала небольшую сумку в тон.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Во время литературного фестиваля королева отдала дань уважения недавно скончавшейся даме Джилли Купер, процитировав ее творение в своей речи.

Камилла была одной из первых, кто почтил память Дамы Джилли после ее смерти в результате падения в прошлое воскресенье, назвав ее «легендой» и «удивительно остроумным и отзывчивым другом для меня и многих других».

Королева Камилла и Дама Джилли Купер / © Getty Images

Королева Камилла и Дама Джилли Купер / © Getty Images

Напомним, в конце сентября королева Камилла посетила открытие фестиваля «Читальный зал королевы» в Чатсуорт-хаусе в Бейкуэлле. «Читальный зал королевы», основанный Камиллой в 2023 году, — это благотворительная организация, призванная воспевать и пропагандировать чтение. Тогда Ее Величество появилась на мероприятии в черном платье в трендовый белый горошек своего любимого фасона и от бренда Fiona Clare.

