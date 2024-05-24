В летнем платье и нюдовых лодочках: новый выход королевы Максимы на Филиппинах

Максима посетила Университет Атенео, где ей рассказали о сотрудничестве между университетом и некоммерческой организацией Co-Develop on the Digital Public Infrastructure в Маниле.

Королева Максима посещает Филиппины в качестве специального защитника генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития.

В этот раз Ее Величество появилась на публике в платье длины до колен с короткими рукавами, которое сочетала с нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках и клатчем-конвертом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У Максимы были распущены волосы, на лице легкий дневной макияж, а в ушах яркие серьги, также королева надела множество разных браслетов и часы на запястье, а у нее на пальце сверкало крупное кольцо. Маникюр Максимы был сделан светлым лаком.

Напомним, ранее мы показывали вам несколько других образов королевы с этой поездки, в том числе и лук, в котором Максима появилась в аэропорту.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также: