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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

В летнем платье-рубашке и жакете: королева Матильда посетила выставку

Королевская чета Бельгии посетила сельскохозяйственную выставку в Либрамоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда были запечатлены во время королевского визита на 90-ю сельскохозяйственную выставку в Либрамоне. Ее Величество была одета в этот день в светлое платье-рубашку и кремовый короткий жакет сверху. Она дополнила образ коричневыми кожаными босоножками на платформе и небольшой плетенной сумкой на кожаных коричневых ручках.

Также Матильда добавила образу изюминки с помощью крупных золотых серьг-висюлек, сделала классическую укладку и легкий макияж на лице.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп в этот день был одет в кофейный классический костюм, голубую рубашку и полосатый галстук.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Днем ранее бельгийская королевская семья посетила празднования ко Дню независимости страны, появившись сначала на религиозной церемонии, а после и на вечерних празднествах.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
85
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