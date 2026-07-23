В летнем платье-рубашке и жакете: королева Матильда посетила выставку

Королева Матильда / © Getty Images

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Король Филипп и королева Матильда были запечатлены во время королевского визита на 90-ю сельскохозяйственную выставку в Либрамоне. Ее Величество была одета в этот день в светлое платье-рубашку и кремовый короткий жакет сверху. Она дополнила образ коричневыми кожаными босоножками на платформе и небольшой плетенной сумкой на кожаных коричневых ручках.

Также Матильда добавила образу изюминки с помощью крупных золотых серьг-висюлек, сделала классическую укладку и легкий макияж на лице.

Королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп в этот день был одет в кофейный классический костюм, голубую рубашку и полосатый галстук.

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Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Днем ранее бельгийская королевская семья посетила празднования ко Дню независимости страны, появившись сначала на религиозной церемонии, а после и на вечерних празднествах.

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