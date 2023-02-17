В лиловом пальто и с крокодиловой сумкой: стильный выход королевы Матильды

На днях королева Бельгии Матильда посетила колледж Синт-Ливенск в Генте, а мы обратили внимание на образ, в которой Ее Величество посетила мероприятие.

Визит королевской особы был приурочен к Фламандской неделе против издевательств. В рамках встреч Матильде рассказывали о политике колледжа в вопросах борьбы с такой проблемой, как издевательства.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

50-летняя королева была одета в этот день в накидку из шерсти и кашемира красивого лилового цвета от Natan Couture и в брючный костюм похожего оттенка от этого же бренда. В руках королева держала пудровую сумку из крокодиловой кожи на короткой ручке от Giorgio Armani.

Обута королева была в бежевые остроносые ботинки бежевого цвета на каблуках. На запястье у королевы было несколько браслетов и часы, а в ушах - необычные серьги с камнями, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром. Прическа у Ее Величества была классической, а макияж - едва заметным.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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