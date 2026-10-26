В лимонном кроп-топе и мини-шортах: Ярослава Магучих похвасталась стройной фигурой в Беверли-Хиллз

Ярослава Магучих

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Ярослава Магучих поделилась в Instagram новыми фотографиями из своей поездки в США.

Спортсменка побывала в Беверли-Хиллз — одном из самых известных районов Лос-Анджелеса, который славится роскошными бутиками, пальмовыми аллеями и красивой архитектурой.

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Ярослава Магучих

Ярослава сфотографировалась на знаменитой улице Родео-драйв, а также позировала у фонтана и знака Beverly Hills.

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Для прогулки по городу Магучих выбрала легкий и удобный летний наряд, который прекрасно подчеркнул ее стройную спортивную фигуру и подтянутый пресс.

Ярослава Магучих

На ней был костюм лимонного оттенка, состоящий из кроп-топа на тонких бретельках, открывающего живот, и коротких свободных шорт.

Лук легкоатлетка дополнила бежевыми сандалиями на плоской подошве, маленькой белой сумочкой с цепочкой вместо ручки и солнцезащитными очками. Уши она украсила яркими желтыми серьгами, шею — ожерельем в патриотических желто-голубых тонах, а на запястье были часы и красная нить. Волосы Ярослава частично собрала назад, оставив остальные пряди распущенными.

Ярослава Магучих

«West coast diaries» («Записки с Западного побережья»), — лаконично подписала она фотографии.

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Напомним, Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже в прыжках в высоту. Кроме того, она является мировой рекордсменкой в этой дисциплине с результатом 2,10 метра.

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