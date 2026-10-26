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В лимонном кроп-топе и мини-шортах: Ярослава Магучих похвасталась стройной фигурой в Беверли-Хиллз
Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр 2024 года поделилась солнечными фотографиями из Калифорнии, на которых продемонстрировала стильный летний лук.
Ярослава Магучих поделилась в Instagram новыми фотографиями из своей поездки в США.
Спортсменка побывала в Беверли-Хиллз — одном из самых известных районов Лос-Анджелеса, который славится роскошными бутиками, пальмовыми аллеями и красивой архитектурой.
Ярослава сфотографировалась на знаменитой улице Родео-драйв, а также позировала у фонтана и знака Beverly Hills.
Для прогулки по городу Магучих выбрала легкий и удобный летний наряд, который прекрасно подчеркнул ее стройную спортивную фигуру и подтянутый пресс.
На ней был костюм лимонного оттенка, состоящий из кроп-топа на тонких бретельках, открывающего живот, и коротких свободных шорт.
Лук легкоатлетка дополнила бежевыми сандалиями на плоской подошве, маленькой белой сумочкой с цепочкой вместо ручки и солнцезащитными очками. Уши она украсила яркими желтыми серьгами, шею — ожерельем в патриотических желто-голубых тонах, а на запястье были часы и красная нить. Волосы Ярослава частично собрала назад, оставив остальные пряди распущенными.
«West coast diaries» («Записки с Западного побережья»), — лаконично подписала она фотографии.
Напомним, Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже в прыжках в высоту. Кроме того, она является мировой рекордсменкой в этой дисциплине с результатом 2,10 метра.