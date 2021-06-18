В лимонном пальто и с ободком: принцесса Анна на королевских скачках

Королевская принцесса посетила третий день скачек Royal Ascot.

Фотографы запечатлели 70-летнюю принцессу Анну в компании бывшего мужа герцогини Корнуольской Эндрю Паркер-Боулза. Кстати, принцесса Анна также имела отношения с этим мужчиной в свои юные годы.

Принцесса Анна и Эндрю Паркер-Боулз / Associated Press

Для третьего дня мероприятия принцесса Анна выбрала аутфит в желтых оттенках. На ней было лимонное пальто с высоким воротником, белый ободок с желтым цветком и белые перчатки. На лице у принцессы была защитная маска, на шее красовалось жемчужное ожерелье из трех нитей, а на пальто пришпилена брошка. В руках у принцессы была маленькая белая сумка.

Принцесса Анна / Associated Press

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Отметим, третий день скачек Royal Ascot традиционно известен как женский день. В этот день определяют обладательницу самого интересного головного убора. Дамы пришли на мероприятие в самых изысканных шляпках. Шляпы в этот день бывают настолько сногсшибательными, что их обладательниц даже не пускают на ипподром. Такой курьез в этом году приключился с гонщицей Трейси Роуз, которой запретили вход из-за размера ее шляпы. Королевские гости в этом "конкурсе шляп" участия не принимают.

Принцесса Анна / Getty Images

Ранее, напомним, принцесса Анна посещала ипподром в Аскоте в первый день скачек.

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Royal Ascot - 2021. Второй день. (12 фото)

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