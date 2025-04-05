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В лимонном платье с расклешенными манжетами: герцогиня Софи посетила лабораторию по исследованию деменции
Посетила она это учреждение, поскольку является королевским покровителем организации Race Against Dementia.
Любимая невестка королевы Елизаветы II, герцогиня Эдинбургская, посетила лабораторию по исследованию деменции в Эдинбургском университете, основанную благотворительной организацией Race Against Dementia.
Софи примерила форму, в которой работают сотрудники лаборатории, а также пообщалась с исследователями.
В тот день на герцогине было желтое платье с очаровательными расклешенными манжетами и пуговицами на юбке. Это наряд был от бренда Beulah London.
Также Софи собрала волосы в красивую прическу и надела золотые серьги от Giulia Barela Jewelry.
Это платье одно из любимых в гардеробе Софи и ранее его можно было на ней неоднократно увидеть. Однажды она надевала этот яркий наряд на парад Trooping the Color.