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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
368
Время на прочтение
1 мин

В лимонном платье с расклешенными манжетами: герцогиня Софи посетила лабораторию по исследованию деменции

Посетила она это учреждение, поскольку является королевским покровителем организации Race Against Dementia.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Герцогиня Эдинбургская

Герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Любимая невестка королевы Елизаветы II, герцогиня Эдинбургская, посетила лабораторию по исследованию деменции в Эдинбургском университете, основанную благотворительной организацией Race Against Dementia.

Софи примерила форму, в которой работают сотрудники лаборатории, а также пообщалась с исследователями.

В тот день на герцогине было желтое платье с очаровательными расклешенными манжетами и пуговицами на юбке. Это наряд был от бренда Beulah London.

Также Софи собрала волосы в красивую прическу и надела золотые серьги от Giulia Barela Jewelry.

Это платье одно из любимых в гардеробе Софи и ранее его можно было на ней неоднократно увидеть. Однажды она надевала этот яркий наряд на парад Trooping the Color.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи, король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи, король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
368
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