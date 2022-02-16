В лимонном свитере и рядом с мужем: Елена Зеленская показала милое селфи

Первая леди Украины призвали украинцев присоединиться к патриотическому челленджу.

Сегодня, 16 февраля, в День единения Украины президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская опубликовали в Instagram совместный пост, в котором призвали украинцев присоединиться к патриотическому челленджу. Для этого нужно сделать фото или видео с украинским флагом, добавить хештег #Uaразом, пометить человека, которому хотите передать челлендж, и опубликовать.

Елена и Владимир Зеленские / Instagram Елены Зеленской

На фото Елена Владимировна предстала в лимонном пушистом свитере из ангоры, с укладкой с боковым пробором и нежным макияжем. На Владимире Александровиче была рубашка из денима. Они мило улыбались на камеру и держали в руках украинский флаг.

"Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день — наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или " Шахтер", а вместе — за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе — верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе — творят Украину не словами, а делами! Харьков и Херсон, Запорожье и Закарпатье, Хмельницкий и Кропивницкий, Одесса и Николаев, Ровно и Файне, Житомир, Сумы, Полтава, Франик и Марик. Волыняне и винничане, Чернигов, Черкассы и Черновцы, Львов и Луганск, Днепр и Донецк. Кривой Рог и Крым. УКРАИНА! ВМЕСТЕ! И НАВСЕГДА!" – написали они в посте.

Напомним, в лимонном свитере первая леди появлялась на избирательном участке в октябре 2020 года. Тогда его она скомбинировала с черными брюками и белыми кроссовками.

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