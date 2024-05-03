В лимонной блузке и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен в новом деловом образе приехала в Ливан

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом приехала в Ливан. В правительственном дворце в Бейруте ее встретил премьер-министр Ливана Наджиб Микати и президент Кипра Никос Христодулидис.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Урсула выбрала для своего появления деловой образ, состоявший из оливково-коричневого жакета без пуговиц, блузки лимонного оттенка и черных брюк.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Аутфит политик дополнила черными туфлями. На шее у нее было любимое жемчужное ожерелье, а в ушах – золотые серьги-гвоздики с камнями.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в бирюзовом жакете и с интересным колье на шее выступила на саммите.

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