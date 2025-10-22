В листве и с питомцем на руках: принцесса Мадлен опубликовала новое фото подросшего сына

Принц Николас / © Принцесса Мадлен/Instagram

На фотографии, представленной в Instagram блоге принцессы ее сын Николас запечатлен вместе с домашним любимцем семьи псом Тедди. Десятилетний мальчик сидит на земле в желтой листве, одет в синие джинсы и куртку цвета хаки с Тедди на коленях.

«Счастливого осеннего дня!» — лаконично подписала Мадлен снимок.

Принц Николас — сын принцессы Мадлен / © Принцесса Мадлен/Instagram

Николас — второй ребенок Мадлен и ее мужа Кристофера О’Нила и единственный сын. У пары также есть дочери — старшая принцесса Леонор, которой 11 лет и младшая принцесса Адриенна, ей 7 лет.

Эта осень — вторая для Мадлен и ее семьи в Швеции, после переезда домой. Ранее они жили в Британии.

Семья принцессы Мадлен и Кристофера О’Нилла / © Getty Images

Напомним, ранее принцесса Мадлен показывала всех своих детей на летнем снимке в компании питомца.