В листве и с питомцем на руках: принцесса Мадлен опубликовала новое фото подросшего сына
Шведская принцесса Мадлен поделилась милой фотографией своейго сына Кристофера в соцсетях.
На фотографии, представленной в Instagram блоге принцессы ее сын Николас запечатлен вместе с домашним любимцем семьи псом Тедди. Десятилетний мальчик сидит на земле в желтой листве, одет в синие джинсы и куртку цвета хаки с Тедди на коленях.
«Счастливого осеннего дня!» — лаконично подписала Мадлен снимок.
Николас — второй ребенок Мадлен и ее мужа Кристофера О’Нила и единственный сын. У пары также есть дочери — старшая принцесса Леонор, которой 11 лет и младшая принцесса Адриенна, ей 7 лет.
Эта осень — вторая для Мадлен и ее семьи в Швеции, после переезда домой. Ранее они жили в Британии.
