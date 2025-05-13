В льнянном костюме и белой блузе: королева Летиция приехала во дворец в деловом луке

Королева Летиция / © Getty Images

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Мероприятие прошло во дворце Сарсуэла. Королева встретилась с подписантами Государственного пакта «Защита детей и подростков в цифровой среде».

Королева Летиция / © Getty Images

Для появления на публике королева выбрала светлый деловой брючный льняной костюм цвета экрю, состоявший из свободного двубортного блейзера и широких брюк, дополнив его туфлями-лодочками нюдового цвета. Под жакет Летиция надела белую блузку, распустила волосы и сделала легкий макияж, а в ушах у нее были золтые серьги-капли от испанского бренда PDPAOLA и кольцо Coreterno на пальце, которое стало ее любимым украшением.

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, недавно королева и король совершили визит в Австрию, где Ее Величество появилась в лаконичном черном костюме.

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Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI в Японии / © Getty Images