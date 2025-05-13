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В льнянном костюме и белой блузе: королева Летиция приехала во дворец в деловом луке
Королева Летиция приняла участие в рабочей встрече в Мадриде.
Мероприятие прошло во дворце Сарсуэла. Королева встретилась с подписантами Государственного пакта «Защита детей и подростков в цифровой среде».
Для появления на публике королева выбрала светлый деловой брючный льняной костюм цвета экрю, состоявший из свободного двубортного блейзера и широких брюк, дополнив его туфлями-лодочками нюдового цвета. Под жакет Летиция надела белую блузку, распустила волосы и сделала легкий макияж, а в ушах у нее были золтые серьги-капли от испанского бренда PDPAOLA и кольцо Coreterno на пальце, которое стало ее любимым украшением.
Напомним, недавно королева и король совершили визит в Австрию, где Ее Величество появилась в лаконичном черном костюме.