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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1386
Время на прочтение
1 мин

В льнянной рубашке и с шляпой за спиной: Меган Маркл поделилась фото из сада

Меган Маркл наслаждается тем, что может вести свой блог в Instagram и делиться с публикой только теми, кадрами, которыми сама хочет показать.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Об этом герцогиня Сассекская уже неоднократно говорила публично.

На днях 43-летняя Меган поделилась фотографией в саду в Instagram-аккаунте своего лайфстайл-бренда As ever. На фотографии Меган в повседневной одежде собирает фрукты с дерева.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Планы на выходные: выбрать, перекусить, повторить 🍑», — как всегда, подписала она снимок.

Одета Меган в тот же кремовый наряд, который она носила на другом снимке Instagram от субботы, опубликованном в ее основном личном аккаунте. Образ состоял из кремовой льняной рубашки на пуговицах, белых шорт, широкополой шляпы от солнца, коричневых сандалий и золотых браслетов на запястье. Меган прогуливалась по пляжу под музыку Уилла Смита и хита диджея Jazzy Jeff 1991 года «Summertime».

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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