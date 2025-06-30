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В льнянной рубашке и с шляпой за спиной: Меган Маркл поделилась фото из сада
Меган Маркл наслаждается тем, что может вести свой блог в Instagram и делиться с публикой только теми, кадрами, которыми сама хочет показать.
Об этом герцогиня Сассекская уже неоднократно говорила публично.
На днях 43-летняя Меган поделилась фотографией в саду в Instagram-аккаунте своего лайфстайл-бренда As ever. На фотографии Меган в повседневной одежде собирает фрукты с дерева.
«Планы на выходные: выбрать, перекусить, повторить 🍑», — как всегда, подписала она снимок.
Одета Меган в тот же кремовый наряд, который она носила на другом снимке Instagram от субботы, опубликованном в ее основном личном аккаунте. Образ состоял из кремовой льняной рубашки на пуговицах, белых шорт, широкополой шляпы от солнца, коричневых сандалий и золотых браслетов на запястье. Меган прогуливалась по пляжу под музыку Уилла Смита и хита диджея Jazzy Jeff 1991 года «Summertime».