В льняном костюме от Mango: королева Летиция дебютировала в стильном и бюджетном летнем наряде

Королева Летиция / © Getty Images

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Когда Ее Величество направлялась на это мероприятие, то привлекла всеобщее внимание, поскольку опять выглядела сногсшибательно.

52-летняя королева Летиция надела стильный, удобный и яркий наряд в стиле «леди-босс» — костюм с двубортным жакетом и брюками. Этот наряд насыщенного изумрудного цвета был от бренда Mango и являлся довольно бюджетным, поскольку цена жакета 79,99 евро, а брюк — 49,99 евро.

Королева Летиция / © Getty Images

Этот стильный костюм из натуральной ткани Летиция сочетала с черными туфлями с ремешками, которые были от бренда Sézane. И чтобы завершить этот образ, королева надела золотые серьги от Sure Jewels, которые выглядели стильно, современно и хорошо сочетались с костюмом.

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Подобный деловой, но современный лук, королева Испании выбирает не впервые. Днем ранее она вышла на публику в стильном костюме от Bleis, который носила в сочетании с белой блузой и лоферами Massimo Dutti.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press