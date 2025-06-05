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В льняном костюме от Mango: королева Летиция дебютировала в стильном и бюджетном летнем наряде
Королева Испании Летиция председательствовала 5 июня на ежегодном заседании совета Residencia de Estudiantes в Мадриде.
Когда Ее Величество направлялась на это мероприятие, то привлекла всеобщее внимание, поскольку опять выглядела сногсшибательно.
52-летняя королева Летиция надела стильный, удобный и яркий наряд в стиле «леди-босс» — костюм с двубортным жакетом и брюками. Этот наряд насыщенного изумрудного цвета был от бренда Mango и являлся довольно бюджетным, поскольку цена жакета 79,99 евро, а брюк — 49,99 евро.
Этот стильный костюм из натуральной ткани Летиция сочетала с черными туфлями с ремешками, которые были от бренда Sézane. И чтобы завершить этот образ, королева надела золотые серьги от Sure Jewels, которые выглядели стильно, современно и хорошо сочетались с костюмом.
Подобный деловой, но современный лук, королева Испании выбирает не впервые. Днем ранее она вышла на публику в стильном костюме от Bleis, который носила в сочетании с белой блузой и лоферами Massimo Dutti.