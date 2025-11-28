В лоферах и жакете с акцентными пуговицами: Елена Зеленская посетила Киевскую область

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда, послом Австрии в Украине Робертом Мюллером и руководителем управления зданиями и недвижимостью земли Нижняя Австрия Кристофом Рейтером посетила один из лицеев в Кагарлыке Киевской области.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Снимки оттуда первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Они осмотрели укрытие, которое восстановила и обустроила Фундация. Жена президента поблагодарила иностранных партнеров за помощь.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская предстала там в новом деловом аутфите. На ней был темно-синий жакет без воротника и с акцентными металлическими пуговицами, белая рубашка и темные брюки свободного кроя со стрелками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Образ первая леди дополнила черными лоферами, волосы она собрала в низкий пучок, выпустив одну прядь, сделала макияж в нежных оттенках и завершила лук элегантными золотыми серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном костюме и с интересной брошью выступила на концеренции.