В лоферах, серой рубашке и жилете с поясом: Елена Зеленская в Норвегии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила больницу Уллевол, которая входит в структуру Университетской больницы Осло — крупнейшей в Норвегии.

Там первая леди встретилась с украинским воином, который проходит лечение в учреждении в рамках программы медицинской эвакуации. По этой программе в Норвегии лечится более 450 украинцев.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская также встретилась с министром здравоохранения и ухода Норвегии Яном Кристианом Вестре, которого поблагодарила за медицинскую помощь украинцам.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди появилась в стильном монохромном образе. На ней был серый ансамбль, который состоял из рубашки, жилета на запах с поясом и широких брюк.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила черными лоферами на грубой подошве. У нее была укладка с боковым пробором, нежный макияж и золотые серьги в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

